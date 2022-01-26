Лукашенко обратится с посланием к народу и Нацсобранию 28 января
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января, сообщает агентство «Минск-новости».
По её словам, мероприятие пройдёт во Дворце республики, в том числе, с целью «максимально расширить круг приглашённых». Прямую трансляцию будут вести национальные каналы, а также радио.
«Данный формат появился по просьбе с мест, а инициатива была высказана во время недавних встреч президента с руководством и активом трёх областей», - подчеркнула Эйсмонт.
Она добавила, что предыдущий опыт именно такого формате «оказался очень востребованным и был позитивно воспринят людьми».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет силой держаться за власть и покинет свой пост, если проиграет на выборах.
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