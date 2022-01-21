Лукашенко предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство

По его словам, Союзное государство выстраивает свою безопасность, чтобы защититься, но Западу не стоит пытаться напасть.

«Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что «не угрожает, а просто предупреждает».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости проведения совместных с Россией военных учений на западных и южных границах Белоруссии, сообщает RT.