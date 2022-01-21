Лукашенко предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят воевать, сообщает БелТА.

Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии

По его словам, Союзное государство выстраивает свою безопасность, чтобы защититься, но Западу не стоит пытаться напасть.

«Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что «не угрожает, а просто предупреждает».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости проведения совместных с Россией военных учений на западных и южных границах Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗападСоюзное государствоБелоруссияАлександр Лукашенко
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