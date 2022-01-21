«Только выборы». Лукашенко рассказал, что заставит его покинуть пост президента

По его словам, он признаёт только один способов передачи власти - выборы.

«Я не признаю никаких транзитов власти, кроме выборов... клянусь, я не буду удерживать власть силой, если я буду видеть по результатам выборов, что народ хочет другого президента, будет другой президент», - пообещал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят воевать, и Союзное государство выстраивает свою безопасность, чтобы защититься, однако Западу не стоит пытаться на него напасть.