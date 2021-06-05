Лукашенко не признался Путину, что посадил рейс Ryanair

«Как мне объяснил и рассказал президент Лукашенко, он не сажал этого самолета. Поступил сигнал о том, что там заминировано, или что, я уже даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе уже находился к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал. Так, во всяком случае, мне объяснил президент Лукашенко эти события», - рассказал Путин.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин также сообщил, что не знает основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и «знать не хочет».

Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега были задержаны в Минске 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера авиакомпании Ryanair. Однако взрывного устройства на борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, не обнаружили. Правоохранительные органы Белоруссии обвиняют Протасевича по нескольким статьям, в том числе, об организации массовых беспорядков.

