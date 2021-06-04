Путин заявил, что не знает Протасевича и «знать не хочет»
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не знает основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и "знать не хочет".
На пленарном заседании ПМЭФ модератор сессии Стас Натанзон начал задавать вопрос о посадке самолета Ryanair в Минске, но президент прервал его.
"Стас, у нас… большая аудитория, наш Санкт-Петербургский форум - международный экономический, вы нас затюкали этими вопросами, и меня, и канцлера Австрии Себастьяна Курца, какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу, пускай он там делает, что хочет", - сказал президент.
Ранее Протасевич в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ признался, что участвовал в организации беспорядков в Минске и других городах Белоруссии в 2020 году. Также он заявил, что уважает президента Александра Лукашенко.
Протасевич был задержан после того, как 23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Вместе с ним задержали россиянку София Сапега, сообщает RT.
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