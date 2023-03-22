Лукашенко не исключил, что Россия передаст Белоруссии боеприпасы с настоящим ураном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может передать Минску снаряды «с настоящим ураном», сообщает РИА Новости.
Он отметил, что это может произойти, если Великобритания передаст Украине боеприпасы с обеднённым ураном.
Белорусский лидер также выразил мнение, что в реальности дальше разговоров дело не пойдёт.
«Уран – это болтовня, если они умные, они никогда этого не сделают», - заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в случае использования таких боеприпасов ответ России будет «страшным для всей планеты уроком», сообщает НСН.
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