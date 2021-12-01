Лукашенко назвал Зеленского случайным в политике человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский - совершенно случайный в политике человек, сообщает РИА Новости.

«Имею полнейшее право». Лукашенко заявил о намерении посетить Крым

По его словам, «случайно попал в эту заварушку» и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

«Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее на Украине запретили показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл президент страны Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаАлександр ТурчиновАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры