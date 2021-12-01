Лукашенко назвал Зеленского случайным в политике человеком

По его словам, «случайно попал в эту заварушку» и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

«Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее на Украине запретили показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл президент страны Владимир Зеленский.

