Лукашенко назвал Зеленского случайным в политике человеком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский - совершенно случайный в политике человек, сообщает РИА Новости.
По его словам, «случайно попал в эту заварушку» и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов
«Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — резюмировал белорусский лидер.
Ранее на Украине запретили показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл президент страны Владимир Зеленский.
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