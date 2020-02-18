На Украине запретили комедию с Зеленским

На Украине запретили показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл президент страны Владимир Зеленский. Как отмечает «Интерфакс», соответствующее решение было принято Государственным агентством Украины по вопросам кино. Отмечается, что нынешний глава государства также выступал продюсером и сценаристом попавшей под запрет картины.

Добавим, «вне закона» также оказались такие картины, как «Мачете» - в этой ленте снялся американский актер, ныне гражданин РФ Стивен Сигал, а также «Сорванцы из Тимпельбаха» - участием в этой картине отметился Жерар Депардье, также являющийся теперь гражданином России.