На Украине запретили комедию с Зеленским
На Украине запретили показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл президент страны Владимир Зеленский. Как отмечает «Интерфакс», соответствующее решение было принято Государственным агентством Украины по вопросам кино. Отмечается, что нынешний глава государства также выступал продюсером и сценаристом попавшей под запрет картины.
Добавим, «вне закона» также оказались такие картины, как «Мачете» - в этой ленте снялся американский актер, ныне гражданин РФ Стивен Сигал, а также «Сорванцы из Тимпельбаха» - участием в этой картине отметился Жерар Депардье, также являющийся теперь гражданином России.
Между тем, в декабре прошлого года генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил, почему на ТНТ прекратили показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Чернышенко подчеркнул, что канал не отказывался от показа сериала. Первые три серии, вышедшие в эфир 11 декабря, были своеобразным маркетинговым ходом. По его словам, «Слуга народа» изначально приобретался именно для платной платформы PREMIER.
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