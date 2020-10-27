Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии террористами

«Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», - заявил белорусский лидер на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко отметил, что протестующие в Белоруссии перешли «красную линию» и начали блокировать автоматику на железных дорогах и замыкать рельсы, перерезали в Минске несколько светофоров. Эти действия Лукашенко назвал «действиями организованных преступных групп с признаками терроризма».

Протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В ряде СМИ сообщали о жестоком избиении протестующих. Как минимум 1,3 тысячи активистов получили травмы. Протесты продолжаются до сих пор.

