Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии террористами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии террористами, передает БЕЛТА слова главы государства.
Он обратил внимание, что организаторы протестов в республике по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.
«Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», - заявил белорусский лидер на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко отметил, что протестующие в Белоруссии перешли «красную линию» и начали блокировать автоматику на железных дорогах и замыкать рельсы, перерезали в Минске несколько светофоров. Эти действия Лукашенко назвал «действиями организованных преступных групп с признаками терроризма».
Протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В ряде СМИ сообщали о жестоком избиении протестующих. Как минимум 1,3 тысячи активистов получили травмы. Протесты продолжаются до сих пор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Песков прокомментировал проблему с лекарствами для онкобольных
- «В армию или на улицу». Лукашенко призвал отчислять студентов за протесты
- Россия обсудит в ООН притязания США на лунные ресурсы
- В ВОЗ назвали бесполезным закрытие школ в пандемию
- Кадыров: Макрон провоцирует мусульман на преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru