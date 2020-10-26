Белорусская забастовка забуксовала

Понедельник, 26 октября должен был стать в Белоруссии днем начала общенациональной забастовки, которую объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее бывшая кандидат в президенты выдвинула ультиматум действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко с требованием уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах. Срок ультиматума истек 25 октября, которое оппозиция назвала «Днем народного ультиматума».

Накануне в Минске на марш вышли, по разным данным, от 100 до 200 тысяч человек. Правоохранительные органы применили против манифестантов светошумовые гранаты и резиновые пули, около 300 человек были задержаны.

По результатам первого дня объявленная Тихановской забастовка далека от того, чтобы называться общенациональной. Призыву лидера оппозиции последовали рабочие нескольких предприятий: в частности, шествия рабочих прошли на заводах «Атлант» и Минском тракторном, забастовка как таковая началась утром на Минском электротехническом заводе, в кузнечном цеху Минского автомобильного завода, среди инженеров «Белкоммунмаша».

Поддержать рабочих решили студенты нескольких высших учебных заведений. Вместе с тем, как отмечает РБК, забастовку поддержали представители сферы услуг. Десятки кафе, баров и ресторанов объявили «технический перерыв» или «санитарный день».

Вечером понедельника в поддержку участников забастовки на улицы Минска вышли пенсионеры и студенты, по некоторым оценкам, несколько тысяч. Силовики, которые поначалу не препятствовали проведению акции, вскоре все же перешли к действиям по ее пресечению. Поступили сообщения о задержании нескольких человек в центре Минска - на некоторых участках проспекта Независимости и у супермаркета «Центральный».

Незначительное число участников и очевидная неорганизованность действий противников Лукашенко на исходе третьего месяца поствыборных протестов объясняют относительно спокойную реакцию правительства республики. Как заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, никакого экономического ущерба, которым грозила Тихановская, призывы к забастовке не причинили. Хотя он и признал, что на некоторых предприятиях имели место, как он выразился, «определенные волнения». Все предприятия работали в штатном режиме, продукция производилась и отгружалась потребителю тоже штатно, заявил министр.

Такая «пробуксовка» идеи с общенациональной забастовкой может быть сигналом о спаде протестной активности в Белоруссии, даже несмотря на массовость вчерашней акции протеста в Минске. В августе, на пике протеста сразу после президентских выборов, на улицы белорусской столицы выходило и большее количество «несогласных». Но и тогда оппозиции не удалось трансформировать эту массовость в эффективность противостояния с действующей властью. Теперь же, когда в забастовке, названной «общенациональной», приняли участие представители едва ли десятка трудовых коллективов, говорить о каком-то давлении на власть в целом и Лукашенко в частности уже не приходится.

