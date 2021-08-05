Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти граничащих с республикой стран в том, что они не пускают на свою территорию мигрантов, а в Белоруссию возвращают полуживых людей, передает агентство БелТА.

Лукашенко предупредил страны о возможных последствиях в случае выдворения граждан, которых «они туда позвали».