Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти граничащих с республикой стран в том, что они не пускают на свою территорию мигрантов, а в Белоруссию возвращают полуживых людей, передает агентство БелТА.

Лукашенко предупредил страны о возможных последствиях в случае выдворения граждан, которых «они туда позвали».

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«Нацисты и все, чего о них говорить», - заключил глава государства.

Ранее в Литве заявили о значительном росте числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в частности, заявила, что для сдерживания этого потока на границе с Белоруссией будет построена стена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыАлександр Лукашенко
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