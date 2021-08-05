Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти граничащих с республикой стран в том, что они не пускают на свою территорию мигрантов, а в Белоруссию возвращают полуживых людей, передает агентство БелТА.
Лукашенко предупредил страны о возможных последствиях в случае выдворения граждан, которых «они туда позвали».
«Нацисты и все, чего о них говорить», - заключил глава государства.
Ранее в Литве заявили о значительном росте числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в частности, заявила, что для сдерживания этого потока на границе с Белоруссией будет построена стена.
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