В Белоруссии завели дело после убийства мигранта на границе с Литвой

Уголовное дело заведено в Белоруссии после убийства иракского гражданина на границе с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье «убийство».

МИД Литвы заявил о наличии россиян среди нелегальных мигрантов в стране

Отмечается, что 29-летний мужчина был найден на границе в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Он скончался при оказании ему первой медпомощи. В настоящее время следователи начали выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее в Литве заявил о значительном росте числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в частности, заявила, что для сдерживания этого потока на границе с Белоруссией будет построена стена.

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыЛитваБелоруссия
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