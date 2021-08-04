В Белоруссии завели дело после убийства мигранта на границе с Литвой
Уголовное дело заведено в Белоруссии после убийства иракского гражданина на границе с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело возбуждено по статье «убийство».
Отмечается, что 29-летний мужчина был найден на границе в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Он скончался при оказании ему первой медпомощи. В настоящее время следователи начали выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее в Литве заявил о значительном росте числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в частности, заявила, что для сдерживания этого потока на границе с Белоруссией будет построена стена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Белоруссии завели дело после убийства мигранта на границе с Литвой
- В Испании произошло убийство россиянки
- Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в Польшу
- Зампреда «Яблока» Вишневского сняли с выборов в Заксобрание Петербурга
- Барабанщика The Offspring уволили за отказ привиться от COVID-19
- Экс-полицейский в Калининграде получил 11 лет колонии за взятку
- Уголовное дело заведено после гибели трех подростков в водоеме на Ставрополье
- В Минфине России не рассматривают возможности введения налога на мясо
- В МИД Эстонии назвали постановкой видео задержания консула в Петербурге
- Минпромторг сообщил о снижении цен на овощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru