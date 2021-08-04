В Белоруссии завели дело после убийства мигранта на границе с Литвой

Отмечается, что 29-летний мужчина был найден на границе в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Он скончался при оказании ему первой медпомощи. В настоящее время следователи начали выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее в Литве заявил о значительном росте числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в частности, заявила, что для сдерживания этого потока на границе с Белоруссией будет построена стена.