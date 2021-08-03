«Внести панику». Болкунец сравнил убийство Шеремета и «дело Шишова»

«На мой взгляд, Украина не является безопасной страной. И не только для белорусов. Тем более что в Украине были убиты несколько известных белорусов. В частности, пять лет назад был убит Павел Шеремет, и до сих пор украинские власти не провели достаточную работу, чтобы расследовать это дело. Что касается убийства Павла Шеремета, то я абсолютно убежден, что заказчиком убийства Шеремета является Александром Лукашенко. Потому что он был врагом Лукашенко, и украинские власти делают все, чтобы это дело не было расследовано. Я не знаю, почему. Видимо, на то есть какие-то причины», - отметил политолог.

Что касается дела Шишова, то Болкунец затрудняется сказать, кто за этим стоит, но предполагает, что «уши этого дела могут торчать из Минска».

«Белорусские спецслужбы во главе с председателем КГБ Иваном Тертелем и отдельными приближенными к нему лицами уже неоднократно заявляли, что будут проводить операции по ликвидации оппонентов режима по миру. Поэтому я думаю, что корни этого убийства лежат за пределами Украины. Исполнителями могут быть украинские граждане, но заказчики, я думаю, находятся за пределами Украины. А задача – внести панику в оппозиционное движение, в эмиграцию, продемонстрировать мощь и силу белорусских спецслужб. Поэтому я думаю, что те действия, которые Белоруссия принимает за пределами страны, получат «высокую» оценку со стороны международного сообщества. И я думаю, что в ближайшее время режим будет признан террористическим на международном уровне», - предположил эксперт.



В конце июля представитель организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, заявил, что КГБ республики проводит масштабную операцию «Трест» по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения.