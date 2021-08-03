«Внести панику». Болкунец сравнил убийство Шеремета и «дело Шишова»
Из-за действий белорусских спецслужб находиться на Украине становится небезопасным для белорусов. В том числе с учетом того, что убийство Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, отметил политолог Дмитрий Болкунец.
Украина не является безопасной страной для белорусов: достаточно вспомнить, что в этой стране произошло убийство Павла Шеремета, которое до сих пор до конца не расследовано, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, ныне проживающий в Польше. Так он прокомментировал новость о том, что глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым в парке в Киеве. Шишов пропал вчера вечером, а ранее говорил, что за ним, возможно, следят.
«На мой взгляд, Украина не является безопасной страной. И не только для белорусов. Тем более что в Украине были убиты несколько известных белорусов. В частности, пять лет назад был убит Павел Шеремет, и до сих пор украинские власти не провели достаточную работу, чтобы расследовать это дело. Что касается убийства Павла Шеремета, то я абсолютно убежден, что заказчиком убийства Шеремета является Александром Лукашенко. Потому что он был врагом Лукашенко, и украинские власти делают все, чтобы это дело не было расследовано. Я не знаю, почему. Видимо, на то есть какие-то причины», - отметил политолог.
Что касается дела Шишова, то Болкунец затрудняется сказать, кто за этим стоит, но предполагает, что «уши этого дела могут торчать из Минска».
«Белорусские спецслужбы во главе с председателем КГБ Иваном Тертелем и отдельными приближенными к нему лицами уже неоднократно заявляли, что будут проводить операции по ликвидации оппонентов режима по миру. Поэтому я думаю, что корни этого убийства лежат за пределами Украины. Исполнителями могут быть украинские граждане, но заказчики, я думаю, находятся за пределами Украины. А задача – внести панику в оппозиционное движение, в эмиграцию, продемонстрировать мощь и силу белорусских спецслужб. Поэтому я думаю, что те действия, которые Белоруссия принимает за пределами страны, получат «высокую» оценку со стороны международного сообщества. И я думаю, что в ближайшее время режим будет признан террористическим на международном уровне», - предположил эксперт.
В конце июля представитель организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, заявил, что КГБ республики проводит масштабную операцию «Трест» по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения.
В «Белорусском Доме в Украине» заявили, что не сомневаются, что это «спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса», передает Лента.ру.
На Украине возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Планируется проверить все версии, в том числе версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева после взрыва машины, в которой он находился.
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