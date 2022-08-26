Лукашенко назвал «нациками» политическую верхушку Украины

Белорусский лидер отметил, что в его отношении к соседней стране «переплелись и личные чувства, и государственный взгляд». По его словам, ничего плохого в украинцах нет, и они вовсе не «нацики».

«Никакие они не «нацики». «Нацики» - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьёт и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с Владимиром Путиным договор, то украинскому лидеру придется подписать акт о капитуляции.