Лукашенко назвал «нациками» политическую верхушку Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его корни «зарыты где-то между Черниговом и Киевом», и он «всегда восхищался Украиной», передаёт БелТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину

Белорусский лидер отметил, что в его отношении к соседней стране «переплелись и личные чувства, и государственный взгляд». По его словам, ничего плохого в украинцах нет, и они вовсе не «нацики».

«Никакие они не «нацики». «Нацики» - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьёт и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с Владимиром Путиным договор, то украинскому лидеру придется подписать акт о капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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