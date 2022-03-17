Лукашенко предрек Зеленскому скорую капитуляцию

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Россия в этом противостоянии не проиграет.

Россию не устроят «шведский» или «австрийский» варианты нейтралитета Украины, предполагающие сохранение у власти нынешнего руководства этой страны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

