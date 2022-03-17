Лукашенко предрек Зеленскому скорую капитуляцию
Если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским главой Владимиром Путиным договор, то очень скоро ему придется подписать акт о капитуляции. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, передает БЕЛТА.
Как полагает Лукашенко, это «абсолютно приемлемый вариант договора».
Президент Белоруссии выразил уверенность, что Россия в этом противостоянии не проиграет.
Россию не устроят «шведский» или «австрийский» варианты нейтралитета Украины, предполагающие сохранение у власти нынешнего руководства этой страны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
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