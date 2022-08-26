Лукашенко назвал Макрона и Шольца пацаньём
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, рассказавших о содержании закрытых разговоров с президентом России Владимиром Путиным, передаёт БелТА.
По его словам, подобное поведение неприемлемо для европейских политиков.
«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике... Это пацаньё, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что обнародовать такую информацию можно «только с согласия человека на том конце провода».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обнародование фрагментов переговоров Путина и Макрона недопустимо.
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