Лавров: Публикация фрагментов переговоров Путина и Макрона недопустима

Обнародование фрагментов переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона недопустимо. Об этом по итогам визита во Вьетнам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров лидеров двух государств и опубликовал запись их разговора без согласования с Кремлем.

По словам Лаврова, дипломатическая этика не предполагает подобного «слива».

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При этом глава российского МИД напомнил, что в практике РФ был один случай, когда Москва обнародовала запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата», пытаясь убедить Киев выполнить минские соглашения. Однако, подчеркнул он, до того, как МИД РФ опубликовал эти записи, представителей Берлина и Парижа трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они на это никак не отреагировали.

Ранее стало известно, что обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинЭммануэль МакронМИД РФСергей Лавров
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