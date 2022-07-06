Лавров: Публикация фрагментов переговоров Путина и Макрона недопустима

Обнародование фрагментов переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона недопустимо. Об этом по итогам визита во Вьетнам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров лидеров двух государств и опубликовал запись их разговора без согласования с Кремлем.

По словам Лаврова, дипломатическая этика не предполагает подобного «слива».