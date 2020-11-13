Лукашенко назвал лекарство от «цветных революций»
Расширение интеграции станет лекарством от «цветных революций». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По его словам, организаторы протестных акций из-за рубежа пытаются убрать конкурента и разрушить промышленный потенциал Белоруссии, передает БелТА.
Лукашенко заявил, что расширение связей и углубление интеграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в двусторонних форматах - лучший способ противостоять цветным революциям.
Белоруссий лидер добавил, что цветные революции делают государство слабее, а людей беднее.
Ранее Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция — это прикрытие, которым пользуются крупные игроки, чтобы перекроить мир, передает РИА ФАН. В том числе на постсоветском пространстве.
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