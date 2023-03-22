Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о конфликте с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным заявление посла Польши о конфликте с Россией.

«Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным – как мы их должны поставить на место», - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

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О том, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя, ранее заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI. Позже посольство Польши во Франции опровергло слова своего посла. В дипмиссии сообщили, что интервью посла Росцишевского в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста.

Сенатор Алексей Пушков уже назвал самонадеянным заявление посла Польши.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Владимир ПутинПольшаАлександр Лукашенко

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