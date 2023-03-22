Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о конфликте с Россией

О том, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя, ранее заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI. Позже посольство Польши во Франции опровергло слова своего посла. В дипмиссии сообщили, что интервью посла Росцишевского в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста.

Сенатор Алексей Пушков уже назвал самонадеянным заявление посла Польши.

