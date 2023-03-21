В Польше потребовали отставки посла во Франции из-за слов о конфликте с Россией

Польская партия «Конфедерация» потребовала отправить в отставку посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского после слов дипломата о конфликте с Россией. Об этом сообщается в Twitter политического объединения.

Слова посла Польши о готовности воевать с Россией назвали авантюризмом

Ранее посол заявил, что польская армия вступит в конфликт с РФ в случае поражения Украины, напоминает Газета.ру. Позже в посольстве Польши пояснили, что слова Росцишевского были неправильно интерпретированы, и заявления о прямом участии Варшавы в конфликте не было, отмечает телеканал «360».

Как отметил депутат сейма от «Конфедерации» Роберт Винницкий, высказывание посла скандально, поэтому партия требует отстранить дипломата от должности. По словам парламентария, Росцишевский живет в «альтернативной реальности», а его слова противоречат государственным интересам.

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ФОТО: РИА Новости
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