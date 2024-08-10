Лукашенко: Над Белоруссией и РФ уничтожены воздушные цели с Украины
Над территориями Белоруссии и России были уничтожены воздушные цели, отправленные со стороны Украины. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусского лидера Александра Лукашенко.
По его словам, 9 августа примерно в 18:10 часов силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность недалеко от Костюковичского района. Лукашенко добавил, это было сделано для перехвата примерно десяти целей. В результате в 19:04 часов вечера над Белоруссией было уничтожено несколько целей. Сейчас проходит их поиск.
«Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны РФ, эти цели были поражены под Ярославлем», - объяснил Лукашенко.
Президент Белоруссии уже поручил министерству обороны страны и генштабу ВС республики провести мероприятия для обеспечения безопасности.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу начала возможной войны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru