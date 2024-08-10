Лукашенко: Над Белоруссией и РФ уничтожены воздушные цели с Украины

Над территориями Белоруссии и России были уничтожены воздушные цели, отправленные со стороны Украины. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусского лидера Александра Лукашенко.

По его словам, 9 августа примерно в 18:10 часов силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность недалеко от Костюковичского района. Лукашенко добавил, это было сделано для перехвата примерно десяти целей. В результате в 19:04 часов вечера над Белоруссией было уничтожено несколько целей. Сейчас проходит их поиск.