Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года, сообщает БелТА.

В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

По его словам, белорусские власти стали опытнее и не позволят Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов 2024 года.

«Мы уже этого наелись, мы люди опытные... Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что многополярный мир принесёт пользу всем государствам, от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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