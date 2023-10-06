Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии

По его словам, белорусские власти стали опытнее и не позволят Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов 2024 года.

«Мы уже этого наелись, мы люди опытные... Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что многополярный мир принесёт пользу всем государствам, от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

