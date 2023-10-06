Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года, сообщает БелТА.
По его словам, белорусские власти стали опытнее и не позволят Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов 2024 года.
«Мы уже этого наелись, мы люди опытные... Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что многополярный мир принесёт пользу всем государствам, от этого выиграют «страны и малые, и большие, и средние», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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