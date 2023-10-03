В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности
Занятия по мобилизационной готовности стартовали в Белоруссии, они завершатся 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — отметили в ведомстве.
Теоретические и практические мероприятия пройдут во всех административных районах, в них будут участвовать должностные лица исполнительных комитетов, военкоматов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Планируется, что особое внимание уделят подготовке военнообязанных: в рамках однодневного сбора им представят основы и порядок действий при формировании территориальных войск.
Ранее на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии прошли учения коллективных сил ОДКБ «Боевое братство 2023», напоминает Ura.ru. Маневры завершились 6 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru