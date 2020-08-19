Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС

К слову, по итогам видеоконференции с лидерами стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии. Она подчеркнула, что насилие в отношение них неприемлемо, стране необходим национальный диалог.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины попросил передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы Германия и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По её словам, главное, чего хочет официальный Минск – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в стране.

По данным белорусского ЦИК, Лукашенко выиграл выборы 9 августа с поддержкой в 80%. Оппозиция считает этот результат сфальсифицированным и утверждает, что на самом деле победила Светлана Тихановская.



