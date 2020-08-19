Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в 500 млн долларов
Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в 500 миллионов долларов. Как сообщает агентство «БелТА», об этом заявил помощник президента Александра Лукашенко Валерий Бельский. Он подчеркнул, что отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов.
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — отметил Бельский.
Напомним, после президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, в стране начались массовые акции протеста. Позже – забастовки на крупнейших промышленных предприятиях страны. Их сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими.
Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к лидерам ЕС - она привала их не признавать результаты выборов 9 августа и поддержать «пробуждение Беларуси». По её словам, Национальный Координационный совет возглавит процесс мирной передачи власти и объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.
Известно, что нобелевский лауреат по литературе, писательница Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. Он был создан по инициативе Тихановской 14 августа, отмечает Ura.ru.
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