Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в 500 млн долларов

Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в 500 миллионов долларов. Как сообщает агентство «БелТА», об этом заявил помощник президента Александра Лукашенко Валерий Бельский. Он подчеркнул, что отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов.

«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — отметил Бельский.

Напомним, после президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, в стране начались массовые акции протеста. Позже – забастовки на крупнейших промышленных предприятиях страны. Их сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими.