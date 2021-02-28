Лукашенко-младший покатался на лыжах с отцом и Путиным
Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, катался на лыжах в Сочи вместе со своим отцом и российским лидером Владимиром Путиным после их официальной встречи, которая состоялась 22 февраля. Кадры с лыжного отдыха двух президентов появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — обратился Александр Лукашенко к сыну.
Николай решил спуститься по склону вслед за отцом и его российским коллегой, отмечает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии привез в подарок Путину корзину с белорусским хамоном, пармезаном и другими продуктами.
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