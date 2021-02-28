Лукашенко-младший покатался на лыжах с отцом и Путиным

«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — обратился Александр Лукашенко к сыну.

Николай решил спуститься по склону вслед за отцом и его российским коллегой, отмечает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии привез в подарок Путину корзину с белорусским хамоном, пармезаном и другими продуктами.

