Путин-Лукашенко: О чем президенты договорились в Сочи?

При этом глава Белоруссии взял на себя обязательства компенсировать падение потребления российского газа на фоне ввода республиканской атомной электростанции за счет развития химического производства, отмечает URA.RU.

В ходе встречи президенту коснулись темы интеграции. По словам Лукашенко, кабминам Белоруссии и России необходимо доработать еще шесть-семь дорожных интеграционных карт. Всего интеграционные договоренности предусматривают формирование 33 таких документов.

Главы государств также обсудили меры борьбы с коронавирусом и вакцины против заболевания, сообщает «Интерфакс». По словам Лукашенко, российский препарат «Спутник V» является лучшим в мире. Белорусский лидер также заявил, что его страна также работает над созданием собственной вакцины.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину» - сказал Лукашенко Путину на переговорах в Сочи.

До этого момента Россия поставит в Белоруссию новые партии вакцины от коронавируса - в феврале и марте.