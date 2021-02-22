Путин-Лукашенко: О чем президенты договорились в Сочи?
В Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Оба лидера отметили конструктивный характер встречи.
На переговорах в Сочи 22 февраля лидеры России и Белоруссии обсудили экономическое взаимодействие, меры борьбы с коронавирусом и вопросы интеграции двух государств.
Владимир Путин отметил, что сотрудничество между Москвой и Минском сохраняется на всех уровнях. Он также подчеркнул важность российских инвестиций в белорусскую экономику.
«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор», — цитирует Путина РИА Новости.
Объем совокупных инвестиций России в экономику сопредельного государства составил 4 млрд. долларов.
В свою очередь, Александр Лукашенко подтвердил, что Белоруссия не выбрасывает российские «деньги на ветер», а вкладывает их в производство и выразил надежду, что импорт из России только увеличится.
При этом глава Белоруссии взял на себя обязательства компенсировать падение потребления российского газа на фоне ввода республиканской атомной электростанции за счет развития химического производства, отмечает URA.RU.
В ходе встречи президенту коснулись темы интеграции. По словам Лукашенко, кабминам Белоруссии и России необходимо доработать еще шесть-семь дорожных интеграционных карт. Всего интеграционные договоренности предусматривают формирование 33 таких документов.
Главы государств также обсудили меры борьбы с коронавирусом и вакцины против заболевания, сообщает «Интерфакс». По словам Лукашенко, российский препарат «Спутник V» является лучшим в мире. Белорусский лидер также заявил, что его страна также работает над созданием собственной вакцины.
«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину» - сказал Лукашенко Путину на переговорах в Сочи.
До этого момента Россия поставит в Белоруссию новые партии вакцины от коронавируса - в феврале и марте.
Белорусский лидер также предположил, что после решения России на фоне снижения темпов пандемии открыть железнодорожное сообщение вскоре между странами будет восстановлено и автомобильное сообщение.
По итогам переговоров Владимир Путин отметил, что инструменты взаимодействия между Россией и Белоруссией отлажены и работают хорошо, подчеркивает ТАСС.
После официальной части встречи Путин пригласил Лукашенко покататься на горных лыжах. Лукашенко при этом выразил надежду на то, что коллегам удастся сохранить формат переговоров с глазу на глаз, который стал, по его мнению, редкостью.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, что действующий президент республики Александр Лукашенко торопится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.
«Главная цель - получить деньги, потому что надо кормить ОМОН и прочую шайку, чтобы удерживать власть. Иначе выпутаться нельзя. Белоруссия идет по тупиковой ветви развития. Ситуация в России развивается по похожему сценарию», - отметил Шушкевич.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- «Не стоит выеденного яйца»: Кадыров прокомментировал скандал с фото вице-премьера Украины
- Фем-активистку Лазерсон заблокировали в Clubhouse вслед за Минаевым
- В Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии
- Путин-Лукашенко: О чем президенты договорились в Сочи?
- СМИ: Под новые санкции ЕС могут попасть главы СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурор РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru