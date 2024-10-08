Лукашенко: Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, это помогает РФ
Минск поддерживает «определенные контакты» с Киевом, что позволяет России обменивать пленных. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко перед саммитом СНГ.
«Мы же не скрываем, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями», - сказал президент.
По словам Лукашенко, они минимальны, однако позволяют в том числе поддерживать контакты на гуманитарном уровне. Соответствующая видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора понять, что США не будут помогать Киеву в восстановлении страны после окончания конфликта. Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он указал, что после смены власти в Белом доме будут озабочены проблемами в Соединенных Штатах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru