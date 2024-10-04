Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины

Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он указал, что после смены власти в Белом доме будут озабочены проблемами в Соединённых Штатах.

«Он думает, что американцы восстановят Украину... Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?» - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что украинцам пора понять, что восстанавливать страну надо будет «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов». ,

Ранее власти Швейцарии заявили о предоставлении помощи Украине в размере 1,5 млрд швейцарских франков, которые буду выделятся в течение предстоящих четырёх лет на проекты по восстановлению объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

