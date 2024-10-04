Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора понять, что США не будут помогать им в востановлении после окончания конфликта. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он указал, что после смены власти в Белом доме будут озабочены проблемами в Соединённых Штатах.
«Он думает, что американцы восстановят Украину... Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?» - сказал белорусский лидер.
Он добавил, что украинцам пора понять, что восстанавливать страну надо будет «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов». ,
Ранее власти Швейцарии заявили о предоставлении помощи Украине в размере 1,5 млрд швейцарских франков, которые буду выделятся в течение предстоящих четырёх лет на проекты по восстановлению объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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