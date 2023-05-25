Лукашенко назвал больным польского генерала, пообещавшего Белоруссии госпереворот

По словам главы государства, ему известно о том, что Польша готовит мятеж в Белоруссии. Лукашенко добавил, что Минск следит за действиями Варшавы и что в Белоруссии поименно знают потенциальных участников переворота. «Мы готовы, пусть приходят», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия была готова заключить невыгодный для себя мирный договор. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

