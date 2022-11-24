Лукашенко: Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины

Киев должен остановиться и Киеву следует предпринять шаги для прекращения конфликта на Украине, чтобы избежать полного уничтожения страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в комментарии телеканалу «Звезда».

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Политик поделился мнением, что ситуация сейчас «в руках Украины». Если Киев не хочет гибели огромного количества людей, украинской стороне нужно «остановиться».

«Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — считает Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что народ Украины начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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