Танкер под флагом Либерии подвергся атаке БПЛА ВСУ в Краснодарском крае

На Кубани украинские дроны атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии. Как пишет RT, об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в результате был ранен капитан судна, который является гражданином Туреции.

«Он госпитализирован», - указала она.

Ранее греческий танкер Maran Homer пострадал в результате атаки неизвестного объекта неподалёку от Новороссийска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
