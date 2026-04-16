Танкер под флагом Либерии подвергся атаке БПЛА ВСУ в Краснодарском крае
16 апреля 202614:24
На Кубани украинские дроны атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии. Как пишет RT, об этом заявили в Следственном комитете РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в результате был ранен капитан судна, который является гражданином Туреции.
«Он госпитализирован», - указала она.
Ранее греческий танкер Maran Homer пострадал в результате атаки неизвестного объекта неподалёку от Новороссийска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
