В Испании заявили о драматическом положении на Украине
Украинская власть столкнулась с трагической ситуацией перед началом зимы. Об этом заявил журналист Фабрицио Казари в своем материале для испанского СМИ Rebelión.
По словам обозревателя, киевский режим убежден в своей победе, тогда как на половине территории Украины уже лежит снег, а страна испытывает перебои с электро- и водоснабжением. Казари предрек тяжелые времена Украине с декабря по март.
Также журналист отметил дезорганизованность ВСУ. По его мнению, украинская армия заходит лишь в районы, оставленные российскими военнослужащими. Кроме того, добавил обозреватель, мировой экономический кризис не дает возможности оказывать Украине существенную помощь, а Евросоюз и США устали от высокомерия украинского лидера Зеленского.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал предстоящую зиму самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Он призвал жителей столицы готовиться к худшему сценарию, предусматривающему частичную эвакуацию жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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