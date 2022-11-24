В Испании заявили о драматическом положении на Украине

Украинская власть столкнулась с трагической ситуацией перед началом зимы. Об этом заявил журналист Фабрицио Казари в своем материале для испанского СМИ Rebelión.

Жителей Украины призвали переселяться из городов в села

По словам обозревателя, киевский режим убежден в своей победе, тогда как на половине территории Украины уже лежит снег, а страна испытывает перебои с электро- и водоснабжением. Казари предрек тяжелые времена Украине с декабря по март.

Также журналист отметил дезорганизованность ВСУ. По его мнению, украинская армия заходит лишь в районы, оставленные российскими военнослужащими. Кроме того, добавил обозреватель, мировой экономический кризис не дает возможности оказывать Украине существенную помощь, а Евросоюз и США устали от высокомерия украинского лидера Зеленского.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал предстоящую зиму самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Он призвал жителей столицы готовиться к худшему сценарию, предусматривающему частичную эвакуацию жителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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