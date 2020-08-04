Лукашенко заявил о переброске «нового отряда иностранцев» в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в республику переправлен ещё один отряд иностранцев. О получении таких сведений он заявил в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Лукашенко также выразил уверенность, что задержанные ранее в санатории под Минском граждане России были целенаправленно переправлены в республику, и не собирались лететь в другие страны.
По словам президента, с целью дестабилизировать ситуации в Белоруссии направлены миллиардные средства, передает ТАСС.
Лукашенко также обратился с призывом к Москве перестать «врать» об обстоятельствах задержания 33 россиян, которых в Белоруссии официальные структуры обвинили в попытке дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов. По его утверждению, задержанные в ходе допросов признались, что были направлены специально в Белоруссию, получив приказ «ждать».
Ранее в ходе выступления, Лукашенко подчеркнул, то Россия останется союзником Белоруссии, несмотря на то, что решила поменять братские отношения на партнерские. По словам президента. союзничество заложено в братские народы, и это невозможно изменить, кто-бы ни находился у власти.
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