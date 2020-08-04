Лукашенко заявил о переброске «нового отряда иностранцев» в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в республику переправлен ещё один отряд иностранцев. О получении таких сведений он заявил в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко также выразил уверенность, что задержанные ранее в санатории под Минском граждане России были целенаправленно переправлены в республику, и не собирались лететь в другие страны.