Топилин уходит, Лукашенко не спешит

Российские силовые ведомства предупредили об ответственности за незаконные протестные акции.

С такими заявлениями выступили одновременно Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России. Причем, ни одно из ведомств не указывает, какие акции имеет в виду. Что, впрочем, никакой тайны не составляет с учетом недавно анонсированных планов сторонников оппозиционера Алексея Навального в День всех влюбленных, 14 февраля, выйти вечером во двор с включенными фонариками на телефоне. Так, МВД в своем заявлении напоминает об административной ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и об уголовной – за организацию или участие в массовых беспорядках.

С юридической точки зрения оснований для задержания участников флешмоба с фонариками вполне достаточно. Это подтвердили и опрошенные НСН представители адвокатского сообщества.

В Минске открылось Всебелорусское народное собрание, от которого ожидают начала конституционных изменений в республике.

Первый день работы открыло выступление президента Белоруссии. Александр Лукашенко назвал условия своего ухода с президентского поста:

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос сторонников нынешнего президента упасть не может», - заявил Лукашенко.

Говоря о подготовке проекта новой конституции, Александр Лукашенко сообщил, что эта работа продлится в течение всего года, а референдум по ней состоится в 2022 году. По словам белорусского президента, проект новой конституции предполагает радикальное перераспределение полномочий, в том числе между президентом и парламентом. Кстати, сам он по новой конституции работать на высшем государственном посту не собирается – об этом Лукашенко заявлял еще в ноябре.





Бывший министр труда и соцзащиты, назначенный год назад председателем правления Пенсионного фонда России, покидает и этот пост.

Об отставке Максима Топилина сообщил «Коммерсантъ», однако официальных подтверждений этому на момент подготовки материала не поступало. Причиной ухода Топилина источники издания в правительстве называют предстоящее объединение социальных внебюджетных фондов, для руководства которым кандидатура бывшего министра была якобы сочтена неподходящей. Другая версия более категорична: министр правительства Медведева «не вписался» в команду премьера Мишустина. Сам Топилин якобы сообщил сотрудникам фонда о своем уходе еще в среду, не называя имени преемника.

