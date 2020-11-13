Тихановская объявила о создании Народного трибунала в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Народного трибунала, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима.
Вместе с тем она объявила амнистию за захват Лукашенко и членов его «террористической группировки».
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«Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — говорится в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.
Она отметила, что «наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией». По ее словам, активисты готовят централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения «Голос».
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