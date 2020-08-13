Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам

В Белоруссии пятый день продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80%. Участники протестов заявляют о фальсификации результатов, участвуя в митингах, их разгоняют силовики.

За четыре ночи протестов были задержаны около 7 тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.

