Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам
Белорусский президент Александр Лукашенко готовит срочное обращение к гражданам страны. Об этом сообщила радиостанция "Коммерсант FM" в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.
В Белоруссии пятый день продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80%. Участники протестов заявляют о фальсификации результатов, участвуя в митингах, их разгоняют силовики.
За четыре ночи протестов были задержаны около 7 тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.
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