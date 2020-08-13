Что «батька» не сделает, все к худшему

Подобные акции против милицейского насилия прошли в Минске и в других городах, в частности, в Гродно и Гомеле. Милиция и ОМОН хотя и предпринимают в некоторых случаях попытки пресечь такие акции, но ни о каких силовых действиях речи уже не идет. «Белый протест» поставил Александра Лукашенко перед фактом невозможности его разгона: очевидно, что если он решит применить милицейские спецсредства против женщин, он станет отверженным даже для тех немногих, кто по каким-то причинам все еще готовы вести с ним диалог.



Вдобавок к этому в Белоруссии начались стихийные митинги на предприятиях под лозунгами протеста против применения насилия к демонстрантам, незаконных задержаний и фальсификации результатов выборов. Сообщалось о забастовках на БелАЗе, МАЗе, в «Минскпромстрое» и «Гродножилстрое». Коллектив «Гродножилстроя» выступил с обращением к властям, в котором не признал результаты выборов, призвал прекратить насилие, отпустить задержанных и «выйти на переговоры с гражданским населением».

До забастовок пока дело не дошло, но если рабочие перейдут к такой форме протеста, чего нельзя исключать, то перед Лукашенко встанет еще одна проблема: митинги можно разогнать, но заставить работать – практически никак. Исключение составляют разве что способы времен Третьего рейха – но Белоруссия, потерявшая в войне треть населения, не простит даже попытки подумать в этом направлении.

Провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей призвал госсекретарь США Майкл Помпео, совершающий в эти дни восточно-европейское турне. Что по этому поводу думает Александр Лукашенко, г-н Помпео не поймет, даже если ему все точно переведут. В целом же все просто: давая согласие на перевыборы, он автоматически признает факт фальсификации итогов состоявшегося голосования в свою пользу, поставив свое будущее под еще больший вопрос, чем сейчас.

Но, пожалуй, самое для него страшное – флешмоб белорусских силовиков, бывших и действующих, которые начали показательно выбрасывать форму, объясняя это тем, что им стыдно за действия сослуживцев при разгоне митингов. Видеозаписи они присылают в редакцию оппозиционного Telegram-канала. Если этот процесс примет массовый характер, то опереться «батьке» будет уже не на кого: велик риск, что устыдятся даже многие из тех, кто в последние дни избивал беззащитных. Останутся лишь отъявленные головорезы, коих, стоит надеяться, в Белоруссии крайне мало.

