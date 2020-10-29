Лукашенко готов вооружить народные дружины

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу усилить работу в республике народных дружин, которые помогают поддерживать общественный порядок. Он предлагает комплектовать их бывшими военнослужащими и предоставить им вооружение.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с новыми помощниками по Гродненской, Брестской областям и Минску, сообщает государственное агентство БЕЛТА. Он утверждал, что поступает много обращений от прошедших войну в Афганистане, других бывших силовиков с просьбой зачислить в такие «летучие отряды».

По словам президента, уже начавшие работать народные дружины пока не развернулись в полную силу. Теперь они, по словам Лукашенко, «в конце концов должны встрепенуться и защищать» свои дома.

В качестве примера он привёл Киргизию, где силовые структуры «разбежались» и народные дружины «погасили все пожары», отмечает RT.

Ранее сегодня белорусский лидер назначил нового министра внутренних дел Белоруссии. Им стал Иван Кубраков, возглавлявший до сих пор ГУВД Минского горисполкома. Новый глава МВД обозначил своим главным приоритетом обеспечение безопасности в столице, передает РЕН ТВ.

Сам Лукашенко объяснил назначение тем, что Кубраков знает Минск «как свои пять пальцев». Предыдущий глава МВД Юрий Караев запомнился неоднозначными высказываниями. Так, он заявил, что в стране идет война, а значит, силовики могут применять боевое оружие.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с официальными итогами выборов. Силовики жёсто разгоняют демонстрации.

