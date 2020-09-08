Лукашенко: Если Беларусь «рухнет», Россия станет следующей

Если Белоруссия «рухнет», следующей будет Россия. Об этом в интервью российским телеканалам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Обращаясь к представителям СМИ, глава государства призвал не расслабляться ввиду «определенных политических событий», которые скоро будут в России.

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», - цитирует белорусского лидера Свободная пресса.

Лукашенко назвали экзистенциальным выбором белорусского народа

А ранее во вторник, 8 сентября, Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом (КС) оппозиции, поскольку не знает, «кто эти люди», и не считает их оппозицией. Кроме того, президент Белоруссии назвал все предложения, которые выдвигает совет, катастрофой для народа. Об этом рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» - он в составе группы российских журналистов ранее взял интервью у белорусского лидера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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