Медведев назвал единственный способ избежать войны

Как отметил политик, следует использовать политико-дипломатические средства, вести переговоры и использовать в отношениях государств «принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», пишет РИА ФАН.

По словам Медведева, масса людей спекулирует на конфронтации по недомыслию либо проводя определенную политическую линию, пишет «Свободная пресса». Говоря о тех, кому выгодна эскалация, политик упомянул высказывание одного из сенаторов США.

«Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — подчеркнул зампред СБ.

По словам Медведева, никогда партнеры Москвы в США и других государствах «не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт». Более того, Карибский кризис показал, что это может привести к концу человеческой цивилизации.

«Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — заключил политик.

