Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склоняется к проведению досрочных выборов главы государства после того, как будет принята новая Конституция республики. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».

«Я это не исключаю. По срокам я не говорю», - подчеркнул Лукашенко. При этом он считает, что такие выборы должны состояться раньше парламентских.

Кремль в поддержке Лукашенко не откажет, но президентом его уже не видит

Напомним, последние выборы в парламент Белоруссии прошли в 2019 году, срок полномочий избранных депутатов – четыре года.

На проведении новых выборов президента настаивает оппозиция, которая не признаёт результаты голосования 9 августа. По данным ЦИК республики, Лукашенко получил 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская – 10%.

Как передаёт телеканал «360», белорусская оппозиция называет одним из условий проведения новых выборов без участия в них Лукашенко.

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:ВыборыБелоруссияАлександр Лукашенко
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