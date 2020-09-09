Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склоняется к проведению досрочных выборов главы государства после того, как будет принята новая Конституция республики. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».

«Я это не исключаю. По срокам я не говорю», - подчеркнул Лукашенко. При этом он считает, что такие выборы должны состояться раньше парламентских.