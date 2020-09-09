Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склоняется к проведению досрочных выборов главы государства после того, как будет принята новая Конституция республики. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».
«Я это не исключаю. По срокам я не говорю», - подчеркнул Лукашенко. При этом он считает, что такие выборы должны состояться раньше парламентских.
Напомним, последние выборы в парламент Белоруссии прошли в 2019 году, срок полномочий избранных депутатов – четыре года.
На проведении новых выборов президента настаивает оппозиция, которая не признаёт результаты голосования 9 августа. По данным ЦИК республики, Лукашенко получил 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская – 10%.
Как передаёт телеканал «360», белорусская оппозиция называет одним из условий проведения новых выборов без участия в них Лукашенко.
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