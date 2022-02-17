Лукашенко обвинил Киев в нежелании остановить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы у руководства Украины было бы желание, то конфликт в Донбассе был бы уже остановлен, передаёт БелТА.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеУкраинаАлександр Лукашенко
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