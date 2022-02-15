Макрон призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 15 февраля Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту Владимиру Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса.
В Елисейском дворце заявили, что следят за развитием ситуации по этому вопросу и призывают Путина не выполнять просьбу Думы.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев заявил, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР наверняка последуют санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru