Лукашенко: День-два — будет война, через три дня — мясорубка
Происходящее на Украине следует прекратить, иначе в скором времени конфликт превратится в «мясорубку». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Надо прекратить войну. Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два — будет война. А через три дня — мясорубка», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Глава республики также прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского, ранее заявившего, что Белоруссия ведет боевые действия на Украине. Лукашенко подчеркнул, что на украинской территории нет «ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, ни одного патрона белорусского». При этом Минск оказывает поддержку России, в случае необходимости помогая тяжелораненым солдатам.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ней участвуют также силы Донецкой и Луганской народных республик. При этом Киев заявлял, что военные действия также ведутся со стороны Белоруссии.
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