Лукашенко: Минск ведет диалог с американцами не против России и КНР

Белоруссия ведет диалог с США не «против» России и Китая. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью RT.

«Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», - заявил политик.

По словам Лукашенко, он объявил американской стороне: Москва и Пекин - не просто партнеры, а друзья Минска, которые открыли дверь и «фактически спасли» Белоруссию, когда против республики вводили санкции.

Также политик рассказал, что знает об отношении к себе на Западе. По словам Лукашенко, он прекрасно понимает, что его «с удовольствием пережуют и выплюнут». Однако глава Белоруссии подчеркнул, что должен исходить из интересов народа, а не своих собственных.

Ранее Лукашенко призвал США поучиться демократии у Белоруссии.

