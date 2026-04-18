Лукашенко: Минск ведет диалог с американцами не против России и КНР
Белоруссия ведет диалог с США не «против» России и Китая. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью RT.
«Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», - заявил политик.
По словам Лукашенко, он объявил американской стороне: Москва и Пекин - не просто партнеры, а друзья Минска, которые открыли дверь и «фактически спасли» Белоруссию, когда против республики вводили санкции.
Также политик рассказал, что знает об отношении к себе на Западе. По словам Лукашенко, он прекрасно понимает, что его «с удовольствием пережуют и выплюнут». Однако глава Белоруссии подчеркнул, что должен исходить из интересов народа, а не своих собственных.
Ранее Лукашенко призвал США поучиться демократии у Белоруссии.
- Лукашенко назвал Трампа временщиком
- В Оренбургской области задержали напавшего на полицейских мужчину
- «Истерика Европы»: США вновь разрешили операции по продаже нефти из РФ
- Над Россией за ночь сбили 258 украинских дронов
- Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций
- Дрон упал рядом с роддомом в Самарской области
- Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк
- В России разработали модель прогноза космической погоды