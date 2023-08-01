Лукашенко: Белоруссия попала в международный замес США по разрушению Европы

США пытаются разрушить Европу, а Белоруссия попала в этот «международный замес». Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Он отметил, что Европа для Соединенных Штатов не враг, но сильный соперник. По словам Лукашенко, Великобритания – это «их оплот», а Польша еще подкинет проблем Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине не завершатся, пока США не дадут на это отмашку. Он отметил, что это самый показательный пример того, как Вашингтон пытается подчинить себе мир, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЕвропаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры