Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщает Генеральное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

Командование опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне пограничного заграждения.

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Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что граничащие с Белоруссией государства Евросоюза и НАТО могут полностью изолировать республику. Глава ведомства пояснил, что страны НАТО могут принять такие меры из-за угрозы провокаций. Каминьский сообщил, что Польша находится в контакте с Латвией и Литвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПольша

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