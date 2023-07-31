Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщает Генеральное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.
Командование опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне пограничного заграждения.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что граничащие с Белоруссией государства Евросоюза и НАТО могут полностью изолировать республику. Глава ведомства пояснил, что страны НАТО могут принять такие меры из-за угрозы провокаций. Каминьский сообщил, что Польша находится в контакте с Латвией и Литвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru