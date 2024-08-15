Лукашенко: Белоруссия направила более 20 формирований на границу с Украиной

«Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», - отметил глава Белоруссии.

По его словам, части направлены для того, чтобы не допустить прорыва.

«И в Киеве это усиление границы увидели», - добавил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

