Лукашенко: Белоруссия направила более 20 формирований на границу с Украиной

Более 20 армейских формирований Белоруссии направлены на усиление границы с Украиной, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает телеканал «Россия».

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«Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», - отметил глава Белоруссии.

По его словам, части направлены для того, чтобы не допустить прорыва.

«И в Киеве это усиление границы увидели», - добавил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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