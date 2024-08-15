Лукашенко: Белоруссия направила более 20 формирований на границу с Украиной
Более 20 армейских формирований Белоруссии направлены на усиление границы с Украиной, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает телеканал «Россия».
«Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», - отметил глава Белоруссии.
По его словам, части направлены для того, чтобы не допустить прорыва.
«И в Киеве это усиление границы увидели», - добавил белорусский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru