«Давайте закончим драчку»: Лукашенко призвал к переговорам по Украине

Конфликт на Украине не нужен «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам». Об этом в интервью ведущему телеканала «Россия-1» Евгению Попову заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По его словам, высокопоставленные западные политики не заинтересованы в урегулировании конфликта, так как желают, чтобы украинцы и русские «подохли в этом котле».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку... Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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