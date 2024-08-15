«Давайте закончим драчку»: Лукашенко призвал к переговорам по Украине

По его словам, высокопоставленные западные политики не заинтересованы в урегулировании конфликта, так как желают, чтобы украинцы и русские «подохли в этом котле».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку... Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

