«Давайте закончим драчку»: Лукашенко призвал к переговорам по Украине
Конфликт на Украине не нужен «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам». Об этом в интервью ведущему телеканала «Россия-1» Евгению Попову заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, высокопоставленные западные политики не заинтересованы в урегулировании конфликта, так как желают, чтобы украинцы и русские «подохли в этом котле».
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку... Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru